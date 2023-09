Schwarzarbeit in Visier: Zoll kontrolliert Sicherheitsdienste bei „Jeck im Sunnesching“

Laut Zollsprecher Ahland habe es am Samstag noch einen weiteren Kontrollschwerpunkt in der Bonner Region geben: So seien Mitarbeiter von Sicherheitsdiensten in 13 Flüchtlingsunterkünften unter die Lupe genommen worden. Über eine erste Bilanz der Kontrollen wird der Zoll am Sonntag informieren.