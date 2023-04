Bundesweite Aktion Zollbeamte kontrollieren Großbaustelle in der Bonner Südstadt

Gegen 8.30 Uhr nahmen im Zuge dieser Aktion auch 32 Zollbeamte in Bonn ein Projekt genauer unter die Lupe: Dabei handelte es sich um eine Großbaustelle an der Poppelsdorfer Allee in der Südstadt, wo Wohnungen entstehen. Dort schauten sich die Beamten die Beschäftigungsverhältnisse von 58 Arbeitern an, die bei 21 Firmen beschäftigt sind.