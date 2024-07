Taschenkontrolle vor der Trauung Zu Gast bei einer Hochzeit in der Villa Hammerschmidt in Bonn

Die Villa Hammerschmidt ist als Zweitwohnsitz des Bundespräsidenten nicht nur eines der historisch bedeutendsten Gebäude in Deutschland, sondern vermutlich auch eines der schönsten. Das schlossähnliche Gebäude punktet nicht nur mit direktem Rheinblick, sondern ist auch noch von einer riesigen gepflegten Parkanlage umgeben. Kein Wunder, dass diese idyllische Kulisse auch bei Brautpaaren als Hochzeitslocation beliebt ist. Nach vierjähriger Pause – wegen Corona und Renovierungen – hat das Bundespräsidialamt mit der Stadt Bonn in diesem Jahr wieder die Tradition der Eheschließungen aufleben lassen. An ausgewählten Terminen können nun einige Paare wieder in der Villa heiraten. Zu den Glücklichen zählen Nicole Stenzel und Daniel Puzicha. Sie haben einen der heiß begehrten Termine bekommen.