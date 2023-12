Ärger an der Ermekeilkaserne Darum gibt es in Bonn zu wenig Wertstoffcontainer

Klirr. Klirr. Klirr. Wenn der Altglas-Container vor der Ermekeilkaserne genutzt wird, geschieht das zum Leidwesen der direkten Anwohner in der Regel nicht gerade leise. Und er wird oft genutzt. Kein Wunder: Hier entsorgt ein Großteil der Bewohner in der Bonner Südstadt ihr Altglas, die nächstgelegenen Alternativen befinden sich an der Reuterbrücke oder am südlichen Ende der Argelanderstraße.