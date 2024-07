Zufahrt zur Adenauerallee Wie sich die Sperrung auf den Bonner Verkehr auswirkt

Die seit Montag gesperrte Zufahrt zur Adenauerallee ab Bundeskanzlerplatz in Richtung Norden führt in den Stoßzeiten regelmäßig zu Rückstaus auf der B 9. Grund: Wegen der laufenden Straßenbauarbeiten auf dem Abschnitt Willy-Brandt-Allee werden die Autofahrer vor der Reuterbrücke auf eine Fahrspur zusammengeführt. Das befürchtete Verkehrschaos in der Südstadt aufgrund einer Umleitung über die Kaiserstraße in Richtung Innenstadt blieb bisher allerdings aus.