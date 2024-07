Bahnverkehr zwischen Bonn und Bad Godesberg „Zum Haareraufen“: Linie 16 bleibt unzuverlässig

Die Stadtbahnlinie 16 zwischen Bad Godesberg und Köln ist weiterhin oft unzuverlässig. Wie Leserinnen und Leser des GA in den vergangenen Wochen mitteilten, kommt es sowohl unter der Woche als auch wochenends immer wieder zu Unpünktlichkeiten und Ausfällen. Einige Beispiele: Am Wochenende des 22. und 23. Juni kam es sowohl am Samstag als auch am Sonntag zu Ausfällen mehrerer Bahnen, was Wartezeiten von einer halben Stunde bedeutete. Am Donnerstag vergangener Woche (27. Juni) hat es nach Angaben eines Pendlers in den Vormittagsstunden nur einen 20-Minuten-Takt gegeben, obwohl planmäßig ein Zehn-Minuten-Takt gefahren werden soll. „Zum Haareraufen“, kritisierte der Fahrgast.