Umbau des ehemaligen Feuerwehrhauses : Erweiterung der Laurentiusschule in Lessenich startet

Die Zeit der Container an der Laurentiusschule soll nach dem Umbau des angrenzenden früheren Feuerwehrhauses vorbei sein. Foto: Benjamin Westhoff

Lessenich Etwa drei Millionen Euro investiert die Stadt Bonn in den Anbau zur Laurentiusschule. Dazu wird das angrenzende, frühere Feuerwehrhaus umgebaut. Beginn ist nach den Herbstferien.



Wenn die Kinder nach den Herbstferien wieder in die Laurentiusschule gehen – dann beginnt gleichzeitig der Umbau des angrenzenden ehemaligen Feuerwehrhauses zur künftigen Schulnutzung. Die Verwaltung kündigt an, dass die Bauarbeiten bis Ende 2021 dauern. Umbau und Sanierung des Feuerwehrhauses mit der rückwärtigen Wagenhalle sind aufwendig. Der bestehende flache Verbindungsbau wird abgebrochen und durch einen zweigeschossigen Neubau ersetzt. Die Verwaltung rechnet mit Kosten von rund 3,05 Millionen Euro.

Im Detail sieht die Planung vor, das Feuerwehrhaus im Erdgeschoss zur Mensa mit Küche umzubauen. Die alte Wagenhalle wird als größter Raum zum Esssaal mit 84 Plätzen. Das Konzept ist so angelegt, dass die Mensa auch für Abendveranstaltungen mit maximal 120 Personen genutzt werden kann. Im Obergeschoss wird die Schulverwaltung mit einem großen Teamraum für Lehrer und OGS-Mitarbeiter, Sekretariat und Schulleiter-Büro untergebracht. Das Dachgeschoss bietet Platz für zwei Büros und Lagerräume. Die äußere Gestaltung der Gebäude soll sich am Bestand orientieren und schließlich mit Klinkern und Farben ein harmonisches Gesamtbild ergeben. Die großen Öffnungen der Hallentore werden verglast – zur Erinnerung an die einstige Funktion. Ein zusätzlich angesetzter, verglaster Flur soll die Mensa erschließen und Platz für die Essensausgabe bieten.

Auch in der Schule sind Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen geplant. Hierzu zählen insbesondere der Umbau des Lehrerzimmers und des Schulleiterbüros zu einem Funktionsraum. Das Sekretariat wird zum Möbellager. Die Lehrer bekommen ein zusätzliches WC im Obergeschoss. Haustechnik und Elektrik werden modernisiert.

Das Feuerwehrhaus in Lessenich steht seit geraumer Zeit leer. 2014 hatte sich die Freiwillige Feuerwehr mangels Mitgliedern aufgelöst. Es gab verschiedene Interessenten für eine Nutzung. Dann zogen zeitweise Flüchtlinge ein. Zuletzt hatte der Ortsausschuss das Gebäude gemietet. Allerdings konnten Veranstaltungen dort aus Brandschutzgründen nicht abgehalten werden. Blieb nur die Möglichkeit, die Räume als Lager zu nutzen. Seitens der Laurentiusschule bestand schon länger die Idee, das Gebäude in die Schulnutzung zu integrieren, denn es gibt zu wenig Platz für die OGS-Kinder. Mehrfach hatten Eltern im Stadthaus lautstark protestiert.

Die Orte Lessenich/Meßdorf wachsen beständig – beispielsweise mit den Neubauten am Burgweg in Meßdorf oder dem Neubaugebiet an der Brigitte-Schröder-Straße. Es sind hauptsächlich Familien, die dort einziehen. Als Übergangslösung ist die OGS der Laurentiusschule seit zwei Jahren in Containern untergebracht.