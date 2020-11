Am Bertha-von-Suttner-Platz : Zusammenprall zwischen Straßenbahn und Jeep

Am Bertha-von-Suttner-Platz

Am Bertha-vons-Suttner-Platz kame es am Samstagabend zu einem Verkehrsunfall. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Am Bertha-von-Suttner-Platz kam es am Samstagabend zu einem Zusammenstoß. Ein im Stau stehender Jeep hatte den Gleisweg für die herannahende Straßenbahn versperrt, dessen Fahrer zu spät reagierte.

Am Samstagabend kam es gegen 19.20 Uhr am Bertha-von-Suttner-Platz zu einem Kräftemessen zwischen einer Straßenbahn und einem Jeep. Von der Kölnstraße kommend bog der 26-jährige Autofahrer nach links auf die Straße am Bertha-von-Suttner-Platz ein, musste aufgrund eines Rückstaus jedoch auf Höhe der Bonngasse auf den Schienen warten. Der 42-jährige Fahrer der Straßenbahn, die aus Richtung Stadthaus angefahren kam, übersah den Jeep und es kam zum Zusammenprall.