Nach Unfall: Stadt Bonn lehnt Kosten für eine Brille ab : Zustand „noch nicht schlecht genug“

Dietmar Schmale stürzte an dieser Stelle der Oppenhoffstraße aus seinem Rollstuhl, der sich an einer Unebenheit verkantete. Foto: Stefan Knopp

Bonn Dietmar Schmale stürzte in der Oppenhoffstraße wegen Unebenheiten aus dem Rollstuhl. Seine Bitte, ihm die Kosten für die kaputte Brille zu erstatten, lehnt die Stadt ab.

Der Zustand der Oppenhoffstraße ist – zumindest aus Laiensicht – bemerkenswert schlecht. Besonders auf Höhe der Marienkirche, wo Autofahrer abbremsen, bevor sie auf die Adolfstraße einbiegen, wellt sich der Straßenbelag. „Für die Stadt ist die Straße aber noch nicht schlecht genug“, kommentiert Rollstuhlfahrer Dietmar Schmale, der dort an einer unebenen Stelle stürzte und verletzte. Er hat die Stadt in zwei Schreiben aufgefordert, ihm die Brille zu ersetzen, die dabei zu Bruch ging. Bislang ohne Erfolg.

Schmale war Mitte Juli mit seinem Sohn in der Oppenhoffstraße unterwegs. Die nutzt er nach eigenen Angaben oft, weil sie wenig befahren und außerdem eine Spielstraße ist. „Da rollt man hier halt so durch.“ Genau deshalb fuhr er auf der Fahrbahn, ohne groß darüber nachzudenken, und nicht auf dem Bürgersteig, als sich ein Vorderrad in einer Unebenheit verkantete und er nach vorne aus dem Rollstuhl kippte. Mit einer Platzwunde am Kopf und einem kleinteiligen Fingerbruch wurde Schmale im Krankenwagen abtransportiert.