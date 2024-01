Eurovision Song Contest Zwei Bonner wollen in Schweden singen

Ob ein junges Talent aus Bonn die Coaches Rea Garvey und Conchita Wurst von sich überzeugen kann, und damit zum großen ESC-Vorentescheid nach Berlin fährt, entscheidet sich in der neuen Serie „Ich will zum ESC". Die 22-jährige Bad Godesbergerin Celina Malato und der 23-jährige Beueler Luca Wefes, der mittlerweile in Berlin lebt, wurden aus circa 700 Bewerbern für das neue NDR-Format ausgewählt. Der Gewinner der Show kann am 16. Februar beim ESC-Vorentscheid in Berlin um ein Ticket nach Schweden zum Eurovision Song Contest kämpfen. Dafür muss er mit seinem Auftritt in den ersten Folgen der Serie bei den sogenannten "Auditions" die beiden Coaches von sich überzeugen.