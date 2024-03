„Gefühlte Hürde ist größer als die tatsächliche“ Wie es zwei jungen Bonnerinnen in der Lokalpolitik ergeht

Bonn · Mit 18 und 27 Jahren sind Ann-Marie Lönnies und Katharina Steingräber Newcomerinnen in der Bonner Lokalpolitik. Dem GA haben sie erzählt, wie es ist, sich in einer Partei zurechtzufinden, wieso sie sich für ihre Partei entschieden haben und was sie in Bonn bewegen wollen.

31.03.2024 , 15:00 Uhr

Ann-Marie Lönnies mit ihrem Fahrrad auf dem Campus in Utrecht. Foto: Ann-Marie Lönnies

Von Jonas Dirker Redakteur Bonn