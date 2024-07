Luftangriff auf Kinderkrankenhaus in Kiew Zwei junge Krebspatienten aus zerstörter Kinderklinik werden in Bonn behandelt

Der direkte russische Luftangriff auf das größte Kinderkrankenhaus der Ukraine in Kiew vor gut zwei Wochen hat auch in Deutschland große Bestürzung ausgelöst. Jetzt wird ein junger Krebspatient aus dem zerstörten Krankenhaus Ochmatdyt in der Kinderklinik des Bonner Universitätsklinikums (UKB) onkologisch betreut. Zusammen mit seiner Mutter und seinem 16 Jahre alten Bruder wurde der Teenager bereits am Donnerstag vom städtischen Rettungsdienst auf dem Flughafen Köln-Bonn abgeholt.