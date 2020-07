In der Hatschiergasse : Zwei Mischpulte bei Einbruch in Bonn entwendet

Bonn Bei einem Einbruch in Bonn wurden unter anderem zwei Mischpulte entwendet. Ein 30-jähriger Mann wurde festgenommen.

Bei einem Einbruch in der Hatschiergasse im Bonner Zentrum hatten Unbekannte bereits am 15. Mai unter anderem zwei hochwertige Mischpulte entwendet. Etwa vier Wochen später stiegen Einbrecher erneut in das Bürogebäude ein, um wiederum ein baugleiches Mischpult zu stehlen, welches in der Zwischenzeit neu angeschafft worden war.