Nachhaltiges Fahren : Zwei neue E-Ladestationen beim GA in Dransdorf

Bonn Die Firma Knauber hat auf dem Gelände des General-Anzeigers Tanksäulen in Betrieb genommen. Für das Unternehmen sind es die ersten Ladesäulen im öffentlichen Raum.

In Dransdorf gehen zwei neue E-Tanksäulen an den Start. Die Bonner Firma Knauber hat sie auf dem Gelände des Bonner General-Anzeigers an der Robert-Kirchhoff-Straße installiert. Sie sind zwischen dem GA-Verlagshaus und dem Haus des Rhein-Sieg-Anzeigenblatts so angebracht, dass sie jederzeit öffentlich zu erreichen sind.