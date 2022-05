Mehrere Straßen in der Bonner Südstadt gesperrt : Zwei Personen bei Baustellenunfall in der Poppelsdorfer Allee verletzt

Ein Rettungshubschrauber ist auf dem Weg zu einem Unfall auf einer Baustelle an der Poppelsdorfer Allee. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn In der Poppelsdorfer Allee hat es am Montag auf einer Baustelle einen Unfall gegeben. Zwei Personen wurden verletzt. Mehrere Straßen in der Südstadt sind derzeit gesperrt.



Am Montagvormittag hat es einen Unfall auf einer Baustelle an der Poppelsdorfer Allee gegeben. Über den genauen Unfallhergang ist noch nichts bekannt. Laut ersten Informationen, die unserer Redaktion vorliegen, hat sich der Unfall auf einer Baustelle in der Sternwarte ereignet. Zwei Personen wurden dabei verletzt.

Ein Rettungshubschrauber hat den ersten Verletzten bereits in ein Krankenhaus abtransportiert. Der zweite Verletzte wird derzeit noch vor Ort behandelt.

Momentan sind die Poppelsdorfer Allee in Fahrtrichtung Prinz-Albert-Straße sowie ein größerer Teil der Argelanderstraße für den Verkehr gesperrt.

Foto: Petra Reuter Auf einer Baustelle an der Sternwarte wurden zwei Personen verletzt. zurück

weiter