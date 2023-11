Gespräch mit Statiker nächste Woche Zwei Wartehäuser für Bonner Busbahnhof geplant

Ein externer Statiker hat für die Bonner Stadtwerke in dieser Woche die Dachträger am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Bonn inspiziert. Noch ist aber nicht klar, was aus diesen Untersuchungen folgt. „Nächste Woche findet das Gespräch mit dem Statikbüro statt, bei dem wir uns zum weiteren Vorgehen beraten“, sagte Stadtwerke-Sprecherin Stefanie Zießnitz auf Nachfrage. Fest stehe allerdings, dass die Firma Ströer auf den zur Maximilianstraße gelegenen Bussteigen A2 und A3 zwei Wartehallen mit Glasrückwänden, Informationsvitrinen und Sitzbänken aufstellen werde. Es fehle allerdings der Platz für Seitenteile an den Wartehäusern. „Wenn es die Witterung wieder zulässt, werden die Dächer der neu aufgestellten Wartehallen, nachträglich begrünt“, sagte Zießnitz.