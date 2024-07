Drogensucht Zweieinhalb Jahre Gefängnis nach Raubüberfall in Bonner Juweliergeschäft

Die zweieinhalb Jahre Haft dürften erst der Anfang sein: Vor dem Bonner Landgericht ist ein 30-jähriger Kölner wegen schweren Raubes und schwerer räuberischer Erpressung zu ebendieser Freiheitsstrafe verurteilt worden und demnächst muss sich der Mann wahrscheinlich auch noch in Köln wegen des Überfalls auf vier Tankstellen verantworten. In Bonn stand der Räuber wegen eines Überfalls auf ein Juweliergeschäft unweit des Hauptbahnhofs am 11. Oktober vergangenen Jahres vor Gericht.