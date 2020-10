Kostenpflichtiger Inhalt: Graffiti in Bonn : Zwischen Kunst und Sachbeschädigung

Unter der Südbrücke in der Bonner Rheinaue befindet sich ein Hotspot, wo viel gesprüht wird. Keine Säule bleibt ohne Farbe. Erlaubt ist das nicht. Foto: Niklas Schröder

Bonn Hunderte Anzeigen wegen Schmierereien erreichen die Polizei in Bonn jedes Jahr. Die Polizei will gegen Vandalismus konsequent vorgehen. Die Graffitiszene in Bonn hingegen fordert für ihre Tätigekeit mehr Toleranz und Sprühplätze.