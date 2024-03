Adenauerallee Stadt lädt zum Gespräch über Verkehrstest

m Rahmen des laufenden Verkehrsversuchs auf der Adenauer­allee lädt die Stadt Bonn für diesen Freitag von 14 bis 17 Uhr Bürgerinnen und Bürger zum Gespräch vor Ort ein. Mitarbeiter der Verwaltung stehen dabei den Teilnehmern Rede und Antwort. Auch können die Bürgerinnen und Bürger ihre Erfahrungen mit dem Verkehrsversuch austauschen. Treffpunkt ist an der Adenauerallee/Ecke Zweite Fährgasse. Weitere Termine zum Gespräch an Ort und Stelle sind für Samstag, 23. März, von 10 bis 13 Uhr im Foyer des Museums Koenig sowie am Mittwoch, 10. April, von 14 bis 17 Uhr im Hofgarten, Eingang zur U-Bahn-Station Universität/Markt, vorgesehen. Ebenso ist es ab diesem Freitag möglich, sich online zum Verkehrsversuch zu äußern (www.bonn-macht-mit.de).