Geschwindigkeitskontrolle : Stadt nimmt neuen Blitzer in Betrieb

Der neue Blitzer an der Ludwig-Erhard-Allee ist seit diesem Mittwoch in Betrieb. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn An der Ludwig-Erhard-Allee wird seit Mittwoch, 9. Dezember, die Geschwindigkeit der Pkw mit einer Messanlage kontrolliert. Auf der Straße ist eine Höchstgeschwindigkeit von maximal 50 Stundenkilometern erlaubt.

Die Stadt Bonn hat am Mittwoch, 9. Dezember, an der Ludwig-Erhard-Allee, auf Höhe Herbert-Wehner-Platz, eine neue stationäre Geschwindigkeitsmessanlage in Betrieb genommen. Sie überwacht die Einhaltung der dort vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern in beide Fahrtrichtungen.