„75 Jahre Grundgesetz“ 2024 Stadt will Demokratiepreis mit 50.000 Euro unterstützen

Wettbewerb für Schüler

Der Verein Internationaler Demokratiepreis Bonn hat einen Wettbewerb für Schüler der Sekundarstufe II an Bonner Schulen ausgeschrieben. Sie sind eingeladen, im Laufe des Schuljahres an die Entstehung des Grundgesetzes zu erinnern und selbst einen Beitrag zum Erhalt und Ausbau der Demokratie zu leisten. Das können sein: eine Facharbeit oder ein Referat, Bildende Kunst (Bild, Foto, Skulptur), Darstellende Kunst (Theater, Sketch, Poetry Slam, Kurzfilm, Musikstück, Tanz) oder eine Social-Media-Kampagne. 10.000 Postkarten werben an den Schulen für den Wettbewerb. Präsentation und Preisverleihung finden am Ende des Schuljahres 2023/2024 im ehemaligen Deutschen Bundesrat in Bonn statt. In jeder Kategorie werden drei Preise im Gesamtwert von je 750 Euro vergeben. Initiator ist der ehemalige Oberbürgermeister und Schulleiter Jürgen Nimptsch. Mehr auf www.demokratiepreis-bonn.de/wettbewerb.