Neues Parkraumkonzept in Bonn : Stadt will fremde Dauerparker aus der Nordstadt verbannen

Parkplätze werden rar und teuer : Wie die Koalition das Parken in Bonn verändern will Der Nah­ver­kehr in Bonn soll an Be­deu­tung ge­win­nen. Ein Mit­tel da­zu ist die Ver­teue­rung des Par­kens in der ge­sam­ten Stadt. Rats­ko­ali­ti­on und Stadt­ver­wal­tung wol­len die Au­tos re­du­zie­ren, da­mit Fu­ß­gän­gern und Rad­fah­rern mehr Flä­chen zur Ver­fü­gung ste­hen.