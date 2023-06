33 Straßenzüge im Bonner Stadtgebiet Stadtrat beschließt Radstraßen

Dazu zählen die Kurfürstenstraße und die Königstraße in der Südstadt. Anwohner Robert Bininda hatte in einem Bürgerantrag gefordert, die Stadt möge dafür sorgen, dass in dem Wohnviertel möglichst viele Parkplätze erhalten bleiben. Mehr als 1000 Südstädter unterschrieben ihmzufolge die Forderungen. Die Verwaltung kündigte zudem Informationsveranstaltungen an.