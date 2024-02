Bewohner erleidet schwerste Verletzungen Retter begaben sich bei Löscharbeiten in Endenich selbst in Lebensgefahr

Der Brand in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Bonn-Endenich ist auch einen Tag danach noch präsent. Noch immer liegt der Geruch von Verbranntem in der Luft. Und auch bei den Anwohnern hat sich das Erlebte ins Gedächtnis gebrannt. Für die Feuerwehr war das Löschen eine Herausforderung, die sich dabei selbst in Lebensgefahr begab, um einen jungen Mann aus den Flammen zu retten.