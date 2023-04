Überraschende Erhöhung Wie die Hotellerie in Bonn auf die neue Bettensteuer reagiert

Die Kritik an der städtischen Finanzpolitik will auch nach Verabschiedung des Doppelhaushalts 2023/24 nicht verstummen. Jetzt erhitzen sich die Gemüter nicht mehr allein an der Erhöhung der Gewerbesteuer, die mit einer Anhebung auf 537 Punkte etwas moderater ausgefallen ist als geplant. Für Unmut in der Bonner Wirtschaft sorgt zusätzlich die Anhebung der Bettensteuer von bisher fünf auf sechs Prozent, die ab Januar 2024 gelten soll. Dann sollen anders als bisher auch Geschäftsreisende zahlen.