Sanierung oder Neubau? : Streit um die „Rettung des Melbbads“ geht weiter

Bonn Das Melbbad zählt aufgrund seiner Lage am Fuß des Venusbergs zu den schönsten Freibädern Bonns. Um die Pläne für eine Randbebauung des Bads mit Wohnungen und neuen Sanitär- und Umkleideräumen ist ein heftiger Streit entbrannt.

Die Sanitär- und Umkleideräume sind so marode, dass sie saniert oder neu errichtet werden müssen. Ansonsten ist laut Stadt der Badbetrieb gefährdet. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft Vebowag will dort 85 geförderte Wohnungen errichten und die Sanitäranlagen in den Neubau integrieren. Die Wohnungen sollen anschließend an die Uniklinik für ihr Pflegepersonal vermietet werden. Der Verkauf des Grundstücks an die Vebowag soll in der Ratssitzung am 1. September beschlossen werden und verstößt laut Verwaltung nicht gegen nationales oder europäisches Vergaberecht. Die Bauvoranfrage ist eingereicht, ein Bescheid liegt noch nicht vor.