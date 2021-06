Hauptausschuss tagt : Streit um mehr Stellen fürs Ordnungsamt

Bonn Braucht das Bonner Ordnungsamt mehr Stellen als bisher geplant? Der Personalrat, der jetzt im Hauptausschuss über Arbeitsüberlastung und zunehmende Gewalt gegen die städtischen Mitarbeiter berichtete, meint ja. Die Politik ist uneins.

Die Inzidenz in Bonn ist im Sinkflug, und erfreulicherweise sind damit auch weitere Lockerungen verbunden. Das heißt aber nicht, dass die Ordnungskräfte der Stadt Bonn ihre Hände in den Schoß legen können. Im Gegenteil. Sie müssen weiterhin ein wachsames Auge auf die Einhaltung der nach wie vor geltenden Corona-Schutzregeln haben. Vor allem mit Blick auf die wärmere Jahreszeit, wo sich das Leben bekanntlich mehr und mehr in den Parks und auf den Plätzen der Stadt verlagert, betonte der städtische Krisenstabsleiter, Stadtdirektor Wolfgang Fuchs, am Donnerstagabend im Hauptausschuss. Anlass war ein Schlagabtausch unter den Politikern zur Frage der personellen Situation in der Bonner Ordnungsbehörde. Die hatte Personalrat Christian Dröttboom zuvor in düsteren Farben gemalt.