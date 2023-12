Umstrittene Bonner Ex-Professorin Guérot-Verfahren zum dritten Mal verschoben

Das Bonner Arbeitsgericht hat den Termin für die Verhandlung über die Kündigung der Politikprofessorin Ulrike Guérot durch die Universität Bonn schon wieder verschoben – mittlerweile zum dritten Mal. Statt wie geplant am 10. Januar soll der Kammertermin nun erst am 24. April stattfinden, wie das Gericht am Donnerstagnachmittag auf Anfrage mitteilte.