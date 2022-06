Tag der offenen Tür in der Villa Hammerschmidt : Schwitzen mit dem Bundespräsidenten

Selfies mit dem Bundespräsidenten waren am Samstag besonders begehrt. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Trotz der hohen Temperaturen kamen 8000 Besucherinnen und Besucher zum Tag der offenen Türe in die Villa Hammerschmidt. Sie konnten dort nicht nur den Park, den Kanzlerbungalow und andere historische Räume besuchen, sondern auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier treffen. Das Staatsoberhaupt nahm sich besonders viel Zeit für seine Gäste.



Die Villa Hammerschmidt strahlte an diesem Samstag ganz besonders. Der weiße Anstrich kam bei dem blauen Himmel besonders zur Geltung und auch die Standarte des Bundespräsidenten fiel den Besuchern am Tag der offenen Türe in der Villa Hammerschmidt gleich ins Auge. Nur die Temperaturen von 36 Grad Celsius machten vielen der Gästen zu schaffen, kaum einer, der nicht mit einer Flasche Wasser durch den Park der Villa Hammerschmidt oder den Palais Schaumburg flanierte.

Bundespräsident reist mit dem Hubschrauber an

Gegen 14.33 Uhr machte sich über dem Gelände der charakteristische Rotorenlärm eines Hubschraubers breit. Keine Sekunde später schwebte auch schon der blaue Hubschrauber über der Villa Hammerschmidt. Die bekannte Bonner Sängerin Makeda stand währenddessen auf der Bühne und unterhielt die Gäste. „Ob da der Bundespräsident drin ist? Oder vielleicht ist es nur eine Vorführung...“, hörte man Besucher mutmaßen. Imke Sommer vom Bundespräsidialamt bestätigte dem GA: „Ja, Herr Steinmeier kommt mit dem Hubschrauber“. Gelandet ist er direkt neben der Villa Hammerschmidt, der Bundespräsident hatte zuvor die Documenta in Kassel eröffnet.

Während der Bundespräsident aus dem Hubschrauber ausstieg und bereits auf dem Weg zu seinem zweiten Amtssitz die ersten Autogrammwünsche erfüllte und auch etliche Selfies machte, verabschiedete sich Sängerin Makeda von der Bühne, die die Ehre hatte, direkt vor der Begrüßung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf der Bühne zu stehen. Ihr Outfit, ein dunkelpinker Blazer sei bei den Temperaturen nur bedingt zu empfehlen, so die 32-jährige Sängerin. „Es ist nervenzerreißend und spannend vor dem Bundespräsidenten auf der Bühne zu stehen, wir haben ja auch eben schon den Heli gehört. Es ist eine große Ehre, Bonn bei einem solchen Event zu repräsentieren“, so Makeda. Die Sängerin machte auch keinen Hehl daraus, dem Bundespräsidenten gerne mal die Hand zu schütteln. „Ich habe es ja eben auch extra auf der Bühne verkündet, mal sehen, ob es klappt“, sagte sie lachend. So viel sei verraten: Die Sängerin hat den Bundespräsidenten treffen dürfen und auch ein Erinnerungsfoto bekommen.

8000 Besucher beim Tag der offenen Türe

Nachdem sich Steinmeier den Weg durch die Besuchermassen gebahnt hatte, verschwand er für kurze Zeit in seinem zweiten Dienstsitz, ehe er gemeinsam mit seinem Tross aus Mitarbeitern und Personenschützern zur Bühne ging, um die Besucher – laut Bundespräsidialamt über den Tag verteilt rund 8000 – zu begrüßen. Elke Büdenbender, die ihren Mann eigentlich begleiten sollte, fehlte. „Ganz ehrlich: Ich hätte nicht gedacht, dass das Interesse so überwältigend groß sein und der der Park sich mit so vielen Gästen füllen würde. Wie ich gehört habe, waren die Tickets für die Führungen durch die Räume der Villa und durch den alten Kanzlerbungalow praktisch sofort vergriffen“, so der Bundespräsident. Das haben ihn besonders gefreut, denn es zeige, dass es nicht nur ein Interesse an der Party und der Musik, sondern auch an der Zeitgeschichte gebe. „Zeitgeschichte in Bonn“ sei „Demokratiegeschichte in Deutschland“, so das Staatsoberhaupt deutlich. „Hier wird noch einmal lebendig, was die schönen und die glücklichen, aber auch was die schweren Stunden der Bundesrepublik ausgemacht hat. Und ich freue mich, dass auch viele Junge und Jüngere, die nach dem Umzug der Regierung geboren wurden, heute hier sind“, so Steinmeier weiter.

Auch Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze anwesend

Die Besucher hatten nicht nur die Möglichkeit sich die Villa Hammerschmidt anzusehen, sondern auch den Kanzlerbungalow zu besuchen und auch die historischen Räume des ehemaligen Kanzleramtes, das heute das Bundesministerium für wissenschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung beherbergt, zu besichtigen. Ein Angebot, das laut Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) auch rege genutzt wurde. „Es ist ein ganz wichtiger Tag, weil Demokratie lebt davon, dass man miteinander reden und sich austauschen kann. Das war jetzt eine ganze Zeit lang nicht möglich und heute am Tag der offenen Tür geht das. Darüber freue ich mich sehr“, so die Ministerin zum GA. Die Themenpalette habe dabei das „ganze Spektrum“ abgedeckt, was man in der Entwicklungszusammenarbeit habe. „Viele haben sich Sorgen gemacht wegen des Krieges in der Ukraine. Das war ein starkes Thema, was dies vor allem für die Ernährungssicherheit bedeutet. Aber auch der Klimawandel, der Verlust von Artenvielfalt, die Folgen von Covid in der Welt, das alles wurde diskutiert“, so Schulze. Von einer Politikverdrossenheit hätte man an diesem Tag nichts gespürt, erklärte die SPD-Politikerin weiter.

Besucher vom Kanzlerbungalow begeistert

Das zeigte sich auch am Kanzlerbungalow, wo Besuchsdienstkoordinatorin Helena von Wersebe gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen die Besucher herumführte. „Die meisten Besucher sind von dem Bungalow begeistert. Das Gebäude ist ein Kunstwerk für sich. Sowohl innen, als auch außen. Es ist stimmig“, so von Wersebe.

Währenddessen machte sich Bundespräsident Steinmeier auf dem Weg zu verschiedenen Ständen von Organisationen im Park der Villa Hammerschmidt, die sich dort präsentierten. Sein Zeitplan kam dabei allerdings ein wenig durcheinander, denn er nahm sich – trotz Hitze – auffallend viel Zeit für seine Gäste. Ob Gespräche, Fotos oder Autogrammwünsche (auch auf Fußbällen) wurden von dem Staatsoberhaupt erfüllt. Immer wieder bekam er von seinem Tross kühle Handtücher gereicht, damit er sich ein wenig erfrischen konnte. Am Stand der Welthungerhilfe gönnte er sich gemeinsam mit Bonns Oberbürgermeisterin Katja Dörner (Grüne) ein Eis. Bei der UNO Flüchtlingshilfe ließ er sich ein Zelt für Geflüchtete zeigen. Auch dem Stand der Bundesstadt Bonn stattete er einen Besuch ab und machte ein Erinnerungsfoto mit den Standmitarbeitern.

Villa Hammerschmidt 1860 wurde das Gebäude erbaut Die Villa Hammerschmidt ist seit 1950 Amtssitz des Bundespräsidenten. 1994 traf Bundespräsident Richard von Weizsäcker die Entscheidung, den ersten Dienstsitz des Staatsoberhauptes ins Schloss Bellevue nach Berlin zu verlegen. Seitdem ist die Villa Hammerschmidt der zweite Amtssitz des Bundespräsidenten. Gebaut wurde das prachtvolle Gebäude um 1860 im klassizistischen Stil im Auftrag des Kaufmanns Albrecht Troost nach den Plänen des Bonner Architekten August Dieckhoff. Troost verkaufte das Anwesen später, 1878 wurde es durch den Architekten Otto Benner umgebaut und erweitert. Bis heute ist dieses Erscheinungsbild im Wesentlichen erhalten geblieben, wie das Bundespräsidialamt in einer Broschüre erklärt. mmv

Bundespräsident möchte in Zukunft wieder öfter nach Bonn kommen