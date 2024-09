Tag gegen Wohnungslosigkeit Mehr Wohnraum für Wohnungslose

Den Veranstaltern zufolge sind in Bonn mehr als 3700 Menschen wohnungslos, also ohne festen Wohnsitz oder privaten Wohnraum. Die Kapazitäten der Unterkünfte für wohnungslose Menschen würden an ihre Grenzen stoßen, wie Susanne Fredebeul vom Verein für Gefährdetenhilfe berichtet: „Das Haus Sebastian ist durchgängig belegt.“ In den nächsten Tagen werden im Rahmen der Ausstellung „Im Schatten der Stadt“ von Michael Eichhorn in zwölf Schaufenstern von Bonner Einzelhandelsgeschäften Fotos von den Schlafplätzen obdachloser Menschen ausgestellt.