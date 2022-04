GA-Telefonaktion mit Experten für Hilfe bei psychischen Problemen : Die Angehörigen nicht vergessen

Die Experten der Stiftung Gemeindepsychiatrie (v.links) vor der GA-Telefonaktion: Lothar Steffens, Sylke Furch, Jan-Philipp Buchheister und Brigitte Jochum. Foto: Ayla Jacob

BONN GA-Telefonaktion zum Thema psychische Erkrankungen: Experten der Stiftung Gemeindepsychiatrie waren vor allem bei den Themen Rückzug und Isolation gefragt. Die Familienangehörigen können helfen, sollten aber auch an sich denken.

Nahe Verwandte und Bekannte, die sich aufgrund einer psychischen Erkrankung abschotten. Kinder, die in Lethargie versinken. Und Hilfsangebote, die bei den Betroffenen schlicht nicht verfangen. Bei diesen und anderen Themen waren die vier Experten einer Telefonaktion gefordert, die der General-Anzeiger jetzt gemeinsam mit der Stiftung Gemeindepsychiatrie Bonn/Rhein-Sieg organisiert hatte. Mehrere Stunden lang waren Sylke Furch, Brigitte Jochum, Lothar Steffens und Jan-Philipp Buchheister mit den Interessenten im Gespräch.

Rückzug und Isolation, dies waren dabei die beiden Themen, derentwegen besonders viele Anrufer Rat ersuchten. Ein aktuelles Thema brachte beispielsweise jemand zur Sprache, der sich aus Angst vor einer Covid-Infektion während der Pandemie in die Isolation zurückgezogen habe, wie er berichtete. „Jetzt fallen auch noch die Masken. Meine Kinder haben sich von mir entfernt. Gibt es ein Angebot für mich?“, so lautete seine Frage, auf die ihm die Fachleute die Teilnahme an Gruppentrainings zur Stärkung sozialer Kompetenzen ans Herz legen konnten – mit Rollenspielen, Entspannungstechniken und Alltagsübungen.

Aufsuchender Dienst hilft in den eigenen vier Wänden

Aufgrund persönlicher Ereignisse habe sie sich isoliert, berichtete eine andere Person: „Ich verlasse kaum die Wohnung, gehe nur alle 14 Tage einkaufen, Arzttermine nehme ich nur sporadisch wahr“, so ihre Schilderung. Zwar habe sie selbst keinen Leidensdruck, doch mache sich das persönliche Umfeld Sorgen und empfehle eine Therapie. Hier, so meinen die Experten der Stiftung Gemeindepsychiatrie, könnte der Aufsuchende Dienst helfen, ein niederschwelliges Angebot für psychisch erkrankte oder psychisch auffällige Menschen, die bisher nicht in der Lage waren, selbstständig Hilfe in Anspruch zu nehmen. Dabei werde die Unterstützung zunächst einmal nur angeboten und könne freiwillig in Anspruch genommen werden. Dazu gehöre etwa die Begleitung zu Terminen, Hilfe bei Alltagsangelegenheiten, eine regelmäßige Präsenz und die Aktivierung des sozialen Umfelds. Für Betroffene, die direkt loslegen und sich erproben wollen, betreibt die Stiftung eine Werkstatt an der Eifelstraße, in der bei der Arbeit weitere berufliche Perspektiven entwickelt werden.

„Meine Schwester wohnt bei unseren Eltern. Nach einem Klinikaufenthalt wegen verschiedener Diagnosen – darunter Depression und Persönlichkeitsstörung – möchte sie nicht mehr zurück zu unseren Eltern“, wandte sich jemand anderes mit der Frage nach möglichen Alternativen an die Berater. Sie konnten hier auf die Möglichkeiten des ambulant betreuten Wohnens in der eigenen Wohnung ebenso verweisen wie auf die Unterstützung innerhalb des gemeinschaftlichen Wohnens, für das die Stiftung auf Bonner Stadtgebiet 13 Wohnhäuser betreibt. Die beste Option, so ihre Überzeugung, sei es in einem solchen Falle jedoch, erst einmal zu den Eltern zurück zu ziehen und dann mit Unterstützung den Auszug in Angriff zu nehmen. Bei der Finanzierung könnten Wohngeld oder Grundsicherung helfen.

Stärkung der Eigenverantwortung

Andere Schilderungen wussten von engagierten Angehörigen zu berichten, die in ihren Bemühungen um Hilfe die Orientierung verlieren. „Eine Möglichkeit ist hier die Beratung aller Beteiligter“, so Sylke Furch, deren Kollegen der Ambulanten Psychiatrischen Pflege (APP) beispielsweise bei der Stärkung der Eigenverantwortung und der Wiedererlangung strukturierter Tagesabläufe unterstützen. Doch gerade die Hilfsbedürftigkeit der Angehörigen und die zur Verfügung stehenden Angebote kämen in vielen Fällen zu kurz. „Gerade für niederschwellige Angebote war der Gesprächsbedarf groß. Viele ambulante Hilfen, die vom Arzt verordnet werden können, waren den Anrufern nicht bekannt“, zogen die vier Experten nach dem Termin Bilanz