Notizen aus B. : Tests mit Tücken

Seit einigen Tagen markieren Arbeiter die Spuren auf der B 56 in Richtung Duisdorf neu. Foto: Nicolas Ottersbach

Meinung Bonn Das Leben ist ein einziger Testballon. Ob auf dem Hermann-Wandersleb-Ring, in Bonns Fünfter Gesamtschule oder in der Trägerversammlung des Verkehrsverbunds Rhein-Sieg: Die Ergebnisse mancher Versuche am lebenden Objekt haben Ärgerpotenzial.