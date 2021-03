Neuer Kita-Träger : Träger der Kita Westside steht fest

Endenich Die Gemeinnützige Gesellschaft der Franziskanerinnen übernimmt die Einrichtung in Kooperation mit katholischer und evangelischer Kirche. Bis August soll das Westside-Quartier komplett stehen.

Die ersten Mieter sollen bald in die neuen Häuser des Westside-Quartiers in Endenich zwischen Siemensstraße und Am Propsthof einziehen. Der Projektentwickler Instone Real Estate hatte erst kürzlich gegenüber dem GA angekündigt, dass voraussichtlich im April die ersten 158 Wohneinheiten im Bereich Am Propsthof bereits fertiggestellt sein könnten. Weitere 118 Wohnungen auf dem insgesamt rund 60 000 Quadratmeter großen Areal sollen im August folgen. Auch eine Kindertagesstätte für vier Gruppen soll dann bezugsfertig sein.