Chefarzt Ulf Thiemann über Sucht bei Kindern „Sucht ist kein Ausdruck von Charakterschwäche“

Ein Schnaps hier, eine Pille da - und das Smartphone ist ohnehin ständig im Einsatz. Wenn Kinder und Jugendliche in die Sucht abrutschen, ist das häufig ein schleichender Prozess. Wie Eltern und Freunde helfen können und was die Klinik tut, darüber spricht Dr. Ulf Thiemann, Chefarzt an der LVR-Klinik, im GA-Interview mit Schülerpraktikant Jacob Bayer und Redakteurin Ayla Jacob.