Rechter Fahrstreifen blockiert : Unfall auf A565 sorgt für langen Rückstau im Bonner Berufsverkehr

Wegen eines Verkehrsunfalls kommt es derzeit zum Stau auf der A565 in Richtung Meckenheim. Foto: dpa/Boris Roessler

Bonn Am Dienstagmorgen sind auf der A565 in Richtung Meckenheim bei Bonn-Endenich ein Auto und ein Lastwagen zusammengestoßen. Derzeit ist der rechte Fahrstreifen blockiert.

Langer Stau im Berufsverkehr: Am Dienstagmorgen sind gegen 8.30 Uhr auf der A565 in Fahrtrichtung Meckenheim bei Bonn-Endenich ein Auto und ein Lastwagen zusammengestoßen. Nach Angaben der Autobahnpolizei ist derzeit der rechte Fahrstreifen blockiert, da es an der Stelle keinen Standstreifen gibt. Momentan staut sich der Verkehr auf mehr als drei Kilometern Länge zwischen der Friedrich-Ebert-Brücke und dem Dreieck Bonn-Nordost. Auch auf den Verkehr auf der A555 hat der Unfall Auswirkungen: Vor dem Kreuz Bonn-Nord staut es sich dort ebenfalls.