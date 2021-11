Beschäftigte legen am Mittwoch die Arbeit nieder : Diese Auswirkungen hat der Streik am Bonner Uniklinikum

Angehörige der Gewerkschaft GEW haben am Dienstag auf dem Bonner Marktplatz für mehr Gehalt demonstriert. Foto: Benjamin Westhoff

BONN Tarifstreit im öffentlichen Dienst: Nach den Unikliniken in Essen, Düsseldorf und Köln ist an diesem Mittwoch das Universitätsklinikum Bonn an der Reihe. Eine Notdienstvereinbarung soll über den eintägigen Warnstreik hinweghelfen.

Die Intensivstationen füllen sich, und das Klinikpersonal streikt? Für die Gewerkschaft Verdi ist das kein Widerspruch. Sie hat in Ermangelung einer Einigung in der zweiten Tarifrunde im öffentlichen Dienst zu einem eintägigen Warnstreik an mehreren Universitätskliniken in Nordrhein-Westfalen aufgerufen, die Bonner Uniklinik ist an diesem Mittwoch an der Reihe. Auf dem Venusberg bemüht man sich, die Beeinträchtigungen möglichst gering zu halten.

Streik im öffentlichen Dienst: Rund 50 Demonstranten auf dem Marktplatz in Bonn

Bei dem Demonstrationszug, der am Dienstag mit knapp 50 Personen durch die Bonner Weststadt in die Innenstadt zog, dominierten die Fahnen und Logos der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW. Die Arbeitgeber hätten „die Warnstreiks durch ihre Blockade provoziert“, sagte der Bonner GEW-Chef Rolf Haßelkus. Das Verhalten der Arbeitgeber – in diesem Falle des Landes – zeuge von fehlender Wertschätzung, sagt Verdi-Landesleiterin Gabriele Schmidt und ergänzt: „Auch und gerade im Gesundheitswesen leisten alle Bereiche nicht erst seit Pandemiebeginn jeden Tag Unglaubliches.“

Die Gewerkschaft prognostizierte im Vorfeld, dass sich an fünf Unikliniken insgesamt rund 1500 Beschäftigte in den Streik begeben – im Durchschnitt also 300 Personen pro Klinik. Mit den Leitungen wurde für den Streik mitten in der Corona-Pandemie eine Notdienstvereinbarung geschlossen. Ein Drittel der Operationssäle bleibt mindestens in Betrieb, Stationen mit Corona-Patienten sollen in jedem Falle arbeitsfähig bleiben.