Bonn Connect bei der RKG Netzwerken mit Genuss

Nach einer Studie, so sagt Heinrichs, meide jeder Dritte negative Nachrichten, weil die Menschen Sorge hätten, ihren Alltag sonst nicht mehr bewältigt zu bekommen. Das heiße aus ihrer Sicht nicht, dass Zeitungen oder Medien nicht mehr über Probleme berichten: „Aber sie sollten in ihrer Rolle auch zeigen: Da geht was. Kleine Lösungen gibt es.“ Wie denn die von vielen als polarisierend wahrgenommene Verkehrsdebatte in Bonn besser zu organisieren wäre, will Helge Matthiesen von ihr wissen. Man sollte sich, so meint Heinrichs, innerhalb der Stadtgesellschaft „auf gemeinsame Ziele“ verständigen und anschließend über die Wege dorthin „konstruktiv streiten“.