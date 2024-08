Nach Verkehrsversuch in Bonn Rat beschließt Aufteilung der Adenauerallee

Noch einmal lieferten sich das Ratsbündnis und die Opposition einen Schlagabtausch zur Planung. Friederike Dietsch (Grüne) sprach von „einer umfangreichen Bürgerbeteiligung“. Man habe bei „diesem heißen Thema in der Stadtgesellschaft“ hingehört und innerhalb des Bündnisses einen Kompromiss gefunden. Die überarbeitete Version – die Koalition hat den Verwaltungsvorschlag unter anderem um eine für von Süden kommende Autos zweispurige Einfahrt in die Adenauerallee ergänzt – könne sich sehen lassen, so Max Biniek (SPD).