Streit um Bonner Verkehrspolitik Verkehrskampagne ruft Umweltverbände auf den Plan

Dafür haben die Umweltverbände kein Verständnis: Die IHK falle mit ihren aktuellen Aktivitäten der Bonner Wirtschaft auf dem Weg in eine klimaneutrale Zukunft in den Rücken, heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung von Fridays for Future, Parents for Future, der Letzten Generation, dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC), dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), der Initiative Radentscheid und weiteren Umweltorganisationen. „Sie gefährdet damit die Attraktivität von Bonn als Wirtschaftsstandort. Mit ihren rückwärtsgewandten Positionen zum Klimaplan und zur Verkehrswende versagen sie der Wirtschaft die Unterstützung, die die Unternehmen in dieser Zeit der Transformation dringend benötigen“, heißt es in der gemeinsamen Erklärung weiter.