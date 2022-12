Sehen und gesehen werden : Verkehrssicherheit in der dunklen Jahreszeit

Warnwesten und neonfarbene Kleidungsstücke helfen, auf dem Rad gesehen zu werden. Foto: dpa-tmn/Andreas Arnold

Der Winter bringt Nässe, Kälte und Dunkelheit. Grade im Straßenverkehr und zu Stoßzeiten ist es wichtig, als Fahrradfahrer oder Fußgänger sichtbar zu sein.



Von Maike Velden

Schnelle Radfahrer, flinke E-Scooter-Fahrer und dunkel gekleidete Fußgänger: Im Straßenverkehr in der dunklen Jahreszeit wird man schnell übersehen. Kommen zu der Dunkelheit noch Regen und Nebel dazu, müssen Teilnehmer des Straßenverkehrs enorm aufpassen. Dunkle Mäntel oder Jacken stehen im Herbst und Winter auf der Tagesordnung, auch die restliche Kleidung ist oft dunkel gehalten. Aushelfen können Warnwesten, Reflektoren an Jacken, Rucksäcken, aufblinkende Lichter an Fahrradhelmen oder neonfarbene Mützen, Handschuhe und Halstücher. Auch neongelbe Hauben, die man sich über den Helm zieht, sind gut sichtbar.

Personen, die viel mit dem Rad unterwegs sind, können auch am Rad zusätzliche Lichter installieren und weiße Sticks an die Speichen von ihren Rädern klemmen. Reflektorbänder um die Arme und Knöchel binden führt zu mehr Sichtbarkeit und verhindert nebenbei, dass sich weite Hosenbeine im Rad verfangen.

Es gilt: Je mehr Reflektoren und Lichter, desto leichter wird man wahrgenommen. Auch hellere Kleidung kann bezwecken, dass man leichter gesehen wird. Grade in Stoßzeiten morgens und abends, wenn es voll wird, sollte man nicht eitel sein. Zudem empfiehlt es sich, die Reflektoren an den Rädern sauber zu halten und regelmäßig zu überprüfen, ebenso wie das Licht am Rad: Sind noch alle Lichter dran? Haben alle Lichter noch genug Batterie oder Akku? Sind sie hell genug, um den Weg auszuleuchten? Eine Radlampe vorne sollte den Weg gut ausleuchten und mehrere Meter weit reichen.

Vorschriften müssen beachtet werden

Wichtig ist: Ein funktionierendes Licht und gewisse Reflektoren am Rad sind vorgeschrieben. Laut dem Allgemeinem Deutschen Fahrrad Club (ADFC) sind jeweils zwei Reflektoren an Vorder- und Hinterreifen Pflicht, ebenso wie die Reflektoren an den Pedalen. Weitere Reflektoren am Rad sind optional. Außerdem können die Sticks an den Speichen die gelben Reflektoren ersetzen. Das verkehrssichere Fahrrad muss zwingend einen roten Rückstrahler haben. Grade bei langen Strecken empfiehlt der ADFC möglichst viele Reflektoren und helle Kleidung oder Kleidung in Neonfarben, um schon auf größere Entfernung sichtbar zu sein. Grade bei Strecken, wo sich Rad- und Autofahrer die Fahrbahn teilen müssen.

Neben Lichtern und Reflektoren schadet es nicht, die Reifen und die Bremsen des Rades zu überprüfen. Wer bei Glätte fährt, hat unter Umständen einen längeren Bremsweg. Im Zweifel gibt es für Räder wie für Autos auch Winterreifen. Wer sich nicht sicher ist, ob das Rad dem dunklen und nassen Winter strotzt, kann es auch beim ADFC überprüfen lassen.