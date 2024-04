Autofreie Innenstadt Das erwarten Beueler vom Verkehrstest auf der Friedrich-Breuer-Straße

Bitte einmal die Augen schließen: Die Friedrich-Breuer-Straße ohne Autos – wie wäre das? Augen auf: Unablässig und laut rollt der Verkehr – Autos, Motorräder, Busse und Straßenbahnen. Dazu die rasenden Radfahrer, die nur durch wollen, und die langsamen, die unvermittelt von der Straße zum Supermarkt ausscheren. Dann Eltern, die den Nachwuchs im Anhänger hinter sich her karren, sich im Straßenverkehr aber nicht vorbildlich verhalten. Wer gut zu Fuß ist, wartet nicht an der Ampel, sondern quert, wo es passt. Fußgänger laufen sich ständig in die Quere – der Bürgersteig ist einfach zu schmal. An den bekannten Engpässen mit Haltestelle und Ladentür sind Rempeleien unvermeidlich – die anstößige Art von Kommunikation. Das ist das „Wimmelbild“ von der Friedrich-Breuer-Straße. Und: schlimmer geht immer – nämlich bei voller Frequenz, wenn das Wetter mal schön ist.