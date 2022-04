Suche nach neuer Immobilie : Vermieter kündigt Kita Huckepack den Mietvertrag

Die Huckepack-Kids sind gut gelaunt, aber ihre Eltern treibt die Sorge um, ob es die Kita in Gronau in zwei Jahren noch gibt. Foto: Stefan Knopp

Gronau Die Kita Huckepack in Bonn mit derzeit 17 Kindern muss das Gebäude räumen und sucht nach einer neuen Immobilie. Die Zeit drängt, doch bislang gibt es keine Alternativen.

Einen guten Ruf hat sich die Kita Huckepack in der Langenbachstraße offenbar seit ihrer Gründung 1994 erarbeitet. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass auch Eltern aus Friesdorf, Bad Godesberg, Süd- und Altstadt sowie von der rechten Rheinseite ihre Kinder dort betreuen lassen. Die Lage nahe der Großarbeitgeber Post und Johanniter Krankenhaus sowie einiger Ministerien spielt dabei natürlich ebenfalls eine Rolle. Aber all das hilft der Elterninitiative nicht, wenn der Vermieter des Gebäudes den auslaufenden Mietvertrag nicht verlängert. Die Einrichtung mit derzeit 17 Kindern muss das Gebäude räumen und sucht nach einer neuen Immobilie.

Sie hat eine Frist bis April 2024. Und das bedeutet: „Wir müssen den Sack auf jeden Fall bis Herbst zumachen“, sagt Kita-Mutter Alexandra Haubrich. Denn dann beginnt die Anmeldezeit für das Kita-Jahr 2023/24. Aber wenn dann nach acht Monaten kein Gebäude mehr zur Verfügung stehe, lohne sich auch die Anmeldung nicht mehr. Die Eltern arbeiten auf Hochtouren dagegen an. Haubrich gehört der „Haussuchgruppe“ an, dann gibt es eine für Sponsorenakquise, eine für Öffentlichkeitsarbeit und andere.

Beim Standort ist man nicht so unbedingt auf Gronau festgelegt. Es wäre aber schön, wenn die Kita dort bleiben könnte, meint Haubrich. Aber auch Plittersdorf, Bad Godesberg, die Bonner Innenstadt oder Oberkassel wären noch passend. „Ich glaube, dass auch alle Eltern bereit sind, längere Wege in Kauf zu nehmen.“ Die Immobiliensuche scheitere oft am Geld. „Die Mietkosten sind heute zu hoch.“