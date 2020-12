Protest gegen Pandemie-Maßnahmen der Regierung in Bonn : Verstöße bei Corona-Demo

Bonn Teilnehmer auf dem Kaiserplatz kritisieren Eingriffe in die Grundrechte als unverhältnismäßig. Unterdessen vermeldet die Stadt 45 Tote im Zusammenhang mit Corona seit Februar.

Am Donnerstagabend haben sich gut 40 Personen zu einer Kundgebung auf dem Kaiserplatz in der Bonner Innenstadt, um gegen die staatlich verordneten Corona-Maßnahmen zu protestieren. Der Einsatzleiter der Polizei, Christian Ladleif, sagte gegen Ende der Veranstaltung: „Alles in allen war es ein friedlicher Verlauf.“ Die Abstandregeln seien eingehalten worden. „Bei mehreren Personen haben wir die vorliegenden Atteste zur Maskenbefreiung überprüft.“

Anlass für die Demonstration war die sogenannte Frauenbus-Tour, die um 18 Uhr in Bonn eintraf. „Wir stehen für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit und vor allem für Demokratie“, begann die Veranstaltungsleiterin Eva Rosen ihren Vortrag. Gleichzeitig distanziere sie sich von Gewalt, Extremismus und Faschismus. Sie halte die aktuellen Corona-Maßnahmen für nicht verhältnismäßig. „Es soll ein harter Lockdown kommen“, sagte sie ins Mikrofon vor den gut 40 Zuhörern: „Ich habe Angst, dass der immer und immer verlängert wird und wir dort nicht mehr rauskommen.“ In ihren Augen habe die Bundesregierung bewiesen, dass sie unfähig sei.

Auch ein Anwalt, der auf der Kundgebung sprach, kritisierte die Maßnahmen der Bundesregierung. „Wir haben kaum Tote, kaum Kranke und nur positiv Getestete“, sagte er. Es gebe Quarantänemaßnahmen, die nicht gerechtfertigt seien. Seiner Meinung nach sterben an den Corona-Maßnahmen mehr, als durch das Virus selber. Konkrete Zahlen er nannte er nicht. „Wir müssen zusammenhalten“, sagte er. „Sonst werden sie nicht an einer Krankheit sterben, sondern an Einsamkeit.“ Die Stadt Bonn berichtete am Donnerstag unterdessen von 5043 positiv getesteten Menschen. 45 Menschen seien im Zusammenhang mit Covid-19 seit Februar verstorben. Das Robert-Koch-Institut nannte 20 372 Verstorbene im Zusammenhang mit dem Virus.