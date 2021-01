Verkehr in Bonn : Verzögerungen beim neuen Parkleitsystem

Bonn Das neue Parkleitsystem sollte eigentlich bis Ende des vergangenen Jahres laufen. Doch es kommt zu Verzögerungen.

Der Bedarf an Parkplätzen und Tiefgaragen ist in Zeiten geschlossener Geschäfte wohl nicht besonders hoch. Mit anderen Worten: Es fällt derzeit nicht so sehr ins Gewicht, dass das neue Parkleitsystem noch nicht läuft. Die Stadt Bonn wollte es eigentlich bis Ende des Jahres aktivieren, aber noch zeigen die modernisierten und die neu aufgestellten Anzeigetafeln nichts an. Man werde sie in den nächsten Tagen in Betrieb nehmen, kündigte Bonns Vize-Sprecher Marc Hoffmann auf Nachfrage an. Ja, die Ansage sei Ende 2020 gewesen, aber wegen der Feiertage und der Betriebsferien habe sich das verzögert, sagte er.