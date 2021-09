100 Familien müssen improvisieren : Gleich vier Klassen einer Bonner Schule von Corona betroffen

Gleich vier Klassen der Matthias-Claudius-Grundschule in Endenich mussten am Montag zu Hause bleiben, weil die Pooltests positiv ausgefallen waren. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Für viele Eltern ist die Mitteilung, dass ihr Kind wegen Corona-Fällen in der Schule zu Hause bleiben muss, eine Hiobsbotschaft. In der Endenicher Grundschule sind am Montag gleich vier Klassen betroffen.