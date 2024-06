Viktoriakarree in Bonn So stimmte der Rat über eine mögliche Tiefgarage

Machbar wäre sie schon, eine Tiefgarage für Autos und Fahrräder unter dem städtischen Teil des Viktoriakarrees. Das hat eine Prüfung der Verwaltung ergeben. Allerdings wäre der Bau einer solchen Garage sehr teuer und wirtschaftlich nicht sinnvoll zu betreiben, heißt es weiter in der Stellungnahme. Der Rat folgte deshalb in seiner Sitzung am Donnerstagabend der Empfehlung der Verwaltung, das Bebauungsplanverfahren für das Viktoriakarree in der Innenstadt ohne Berücksichtigung eines Tiefgaragenbaus weiterzuführen.