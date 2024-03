Ein Stück Bonner Stadtgeschichte Vom Leprazentrum zum Stadtteil Auerberg

Wer aber mit wachen Augen durch diesen Stadtteil geht, der kann Erstaunliches entdecken. An der Ecke Kölnstraße/An der Josefshöhe steht die Klosterkirche des Redemptoristenordens. Ein in die Außenwand eingelassener Bilderstock beherbergt bis heute eine Statue des Heiligen Lazarus, dem Fürsprecher der Aussätzigen. Die Statue zeugt davon, dass, so Haffke, vermutlich seit dem 14. Jahrhundert ein Siechenhaus für Leprakranke mit einer Kapelle an gleichem Ort gestanden hat. Der Redemptoristenorden übernahm das Anwesen 1920, wo zuvor die „Unterrichts- und Erziehungsanstalt St. Joseph auf der Höhe“ mittellose Jugendliche in Handwerksberufen unterrichtete. Bis heute betreiben die Redemptoristen das Collegium Josephinum mit einer Realschule und einem Gymnasium für Jungen. Gegenüber lag ganz früher die Hirschburg, eine Kneipe, in der sich zu Ostern die Bürger zum Eierdötzen trafen.