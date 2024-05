Kunsthandwerkermarkt auf dem Bonner Münsterplatz Vom Münzensägen und Körbeflechten

Korbflechter, Spinner, Hutmacher, Keramikkünstler, Bürstenmacher, Filzer oder Schmuckmacher – sie alle sammeln sich seit Freitag auf dem Münsterplatz zum Kunsthandwerkermarkt. Bis Sonntag, 5. Mai, sind mehr als 100 Kunsthandwerkerinnen und -handwerker sowie Kunstgewerbetreibende im Herzen der Bundesstadt, um ihre Arbeiten zu präsentieren und zum Kauf anzubieten. „Auch unbekanntere Fachrichtungen wie beispielsweise eine Münzsägerei stellen sich dem Publikum vor“, so die Stadtverwaltung. Freuen können sich ihr zufolge Interessierte außerdem unter anderem auf Kreationen aus Seide oder Muscheln, Kunstobjekte aus Papier, Flöten aus Keramik, Skulpturen aus Metall oder Scherenschnitt-Fotografien. Am Samstag ist der Bonner Kunsthandwerkermarkt von 11 bis 19 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet, heißt es weiter aus dem Presseamt.