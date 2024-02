Vor dem Alten Rathaus in der Bonner City Mehrere Hundert Menschen bei Demo für Respekt und Zusammenhalt

In ihrem Grußwort wies Oberbürgermeisterin Katja Dörner darauf hin, dass die gelingende Verständigung innerhalb einer vielfältigen Gesellschaft durchaus anstrengend sein kann. „Wir erleben das beispielsweise aktuell sehr intensiv mit Blick auf den Konflikt im Nahen Osten, der nicht nur sehr großes Leid in der Zivilbevölkerung in Israel und in Gaza verursacht, sondern der weltweit Stadtgesellschaften, der weltweit Gesellschaften entzweit“, so Dörner. Dies sei auch in Bonn spürbar, wobei insbesondere Juden und Muslime betroffen seien, die ohnehin schon antisemitisch und antimuslimisch diskriminiert und ausgegrenzt würden. „Deshalb ist es so wichtig, dass wir gemeinsam eine ganz klare Haltung haben, die Solidarität zeigt und sich vehement gegen jede – und das ist der Punkt, das ist das Wichtige – gegen jede gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit stellt und richtet“, sagte Dörner.