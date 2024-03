FDP-Politikerin hielt Vortrag in der Universität Linke Gruppen stören Auftritt von Strack-Zimmermann in Bonn

Die FDP-Bundestagsabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann und ihre Zuhörer mussten sich am vergangenen Freitag etwas gedulden, bis der Hörsaal diese Bezeichnung verdiente. Denn zu hören waren Teilnehmern zufolge zunächst lediglich Personen, die sich aufs Stören der Veranstaltung verlegt hatten. „Geld für Bildung statt für Waffen“ so eine ihrer Parolen. Mit der Bezeichnung „Kriegstreiberin“ sei die Referentin bedacht worden, berichtet die Liberale Hochschulgruppe (LHG) an der Universität Bonn, die den Vortrag der FDP-Spitzenkandidatin für die Europawahl gemeinsam mit ihrer Landesorganisation und der Friedrich-Naumann-Stiftung organisiert hatte.